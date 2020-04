Slack : vous pouvez maintenant programmer des rappels de messages personnalisés

© Slack

En cette période de confinement général, des outils tels que Slack jouissent évidemment d'un engouement significatif. L'entreprise américaine en a d'ailleurs profité pour repensé son interface , afin d'attirer davantage d'utilisateurs. Et l'opération séduction se poursuit, cette fois avec une nouvelle fonctionnalité, attendue par beaucoup.La nouveauté concerne les rappels définis depuis un message. L'outil permet en effet, depuis longtemps, d'associer une alerte à un post publié sur la plateforme. Dans le cadre professionnel, par exemple, vous pouvez vous fixer un rappel par rapport à une tâche demandée par votre supérieur, ou encore vérifier ultérieurement si un contenu a bien été publié.Pour cela, c'est simple : il suffit de cliquer sur l'icône à trois points à côté d'un message, puis de sélectionner «». L'application vous propose alors plusieurs délais, et c'est là que le bât blesse (ou plutôt, blessait). Car jusqu'à présent, cette liste était limitée : dans 20 minutes, dans 1 heure, dans 3 heures, demain ou la semaine prochaine. Et ces deux dernières options n'affichaient pas non plus une grande souplesse : par défaut, l'alerte était envoyée à 9h du matin.Mentionnons toutefois qu'il existait une solution pour établir un rappel parfaitement personnalisé. Il s'agissait d'entrer, dans la zone de message, la commande « /rappeler », suivie du destinataire de la notification, de son objet et du moment souhaité. Mais il n'était alors pas possible de lier l'alerte à un message donné.Heureusement, Slack a décidé d'apporter davantage de flexibilité à son outil. Parce que tout le monde ne commence pas sa journée de travail à 9h (surtout en confinement, soyons honnêtes), la plateforme proposera désormais de choisir un créneau précis, dans l'option «». Il sera également possible d'ajouter une note personnelle au rappel.Le déploiement de cette nouvelle option a déjà commencé et celle-ci devrait être prochainement disponible pour tout le monde. Avec cette astuce, vous allez certainement améliorer vos journées en télétravail et la collaboration à distance avec vos collègues.