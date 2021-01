Signal cartonne en France et dans le monde suite aux polémiques concernant WhatsApp

Ces derniers jours, Signal cartonne dans de nombreux pays, passant même numéro 1 des applications les plus téléchargées sur le Play Store d'Android en France, en Allemagne, au Liban, aux États-Unis et au Royaume-Uni. À la seconde place, on retrouve régulièrement Telegram, autre alternative d'application de messagerie instantanée. Signal atteint également le Top 3 des téléchargements dans des pays à forte population, comme le Brésil et l'Inde.

Et pour cause, Signal offre une technologie de chiffrement de bout-en-bout open source. On peut alors plus faire confiance à l'application car il est plus difficile de dissimuler des fonctionnalités cachées dans ce cas. Signal est aussi étudiée de près par des chercheurs en sécurité : les éventuels bugs, failles de sécurité et vulnérabilités peuvent ainsi être rapidement repérée. Enfin, Signal ne collecte ni métadonnées ni informations personnelles auprès de ses utilisateurs, garantissant dès lors un véritable anonymat.