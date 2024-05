La messagerie instantanée Signal est-elle "compromise", comme Elon Musk l’affirme ?

Signal est une application de messagerie instantanée unique, offrant un chiffrement de bout en bout pour protéger les messages échangés sur sa plateforme. Préférée par les utilisateurs soucieux de préserver leur vie privée et d'éviter l'exploitation de leurs données, elle est totalement gratuite et sans publicité. Disponible sur Android, iOS, ainsi que sur PC (Windows, Mac et Linux), Signal peut être utilisée de manière complémentaire sur différents appareils pour une communication sécurisée et respectueuse de la confidentialité.