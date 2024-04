Sur Telegram, comment les hackers s'y prennent-ils pour voler vos Toncoins ? Soyez vigilants !

L'histoire de TON commence en 2018, lorsque les frères Durov, créateurs de Telegram, ont lancé le projet en tant que plateforme open source. L'objectif était de créer un réseau capable de gérer des millions de transactions par seconde, promouvant ainsi l'adoption massive des cryptomonnaies. Leur volonté était de transformer la base d'utilisateurs existante de Telegram en l'une des plus grandes blockchains qui soit, offrant une alternative décentralisée aux services de paiement traditionnels comme Visa et Mastercard. C'est ainsi que naquit TON, The Open Network, à l'origine The Telegram Network. Mais après un litige avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Telegram a finalement jeté l'éponge et cédé TON à sa communauté.

Le Toncoin est la cryptomonnaie native de TON. Elle joue plusieurs rôles clés dans l'écosystème de la plateforme. Cette crypto est utilisée pour payer les frais de transaction sur le réseau, similaire aux frais de gaz sur Ethereum. Lancé en 2021, le Toncoin a rapidement gagné en popularité et est maintenant disponible sur les principales bourses de cryptomonnaies. Un double succès qui n'a pas échappé aux hackers.