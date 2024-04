Piégée par la fausse pub d'Élise Lucet vantant des placements cryptos, une femme a perdu 90 000 euros

Tout a commencé par une simple publicité sur Facebook. Une célébrité dont Marie ne se souvient plus vantait les mérites d'une plateforme de trading qui promettait de gagner beaucoup d'argent. Intriguée, Marie a décidé de s'inscrire, rassurée par la photo de la journaliste Élise Lucet illustrant le post. En deux clics, elle a rempli un formulaire sommaire, et le lendemain, elle a été contactée par une certaine « Rachel Pinto », qui se présentait comme une conseillère en placement pour Nixse, une plateforme de trading créée en 2020 et installée à Taïwan. Convaincue par les arguments de Rachel, Marie a décidé de verser une première mise de 800 euros.



Au début, Marie a réalisé de « petits trades » sur l'or et le pétrole, qui ne lui ont rapporté que quelques dizaines d'euros. Mais au bout d'une semaine, Rachel lui a proposé « un coup fabuleux ». Il s'agissait d'un investissement entre 4 000 et 5 000 euros, mais pour cela, il fallait mettre 20 000 euros sur la table. Devant la réticence de Marie, Rachel lui a avancé l'argent, et quelques heures plus tard, 4 600 euros sont tombés sur son compte de trading, auquel elle n'avait pas accès.



Grisée par ce succès apparent, Marie, qui avait déjà fait de la Bourse par le passé, a commencé à trader seule. Sur Nixse, ses courbes (fictives) grimpaient : « Alors, on prend la confiance et on réinjecte, on vire son livret A qui ne rapporte rien, on vire tout. » Elle a fini par accumuler jusqu'à 500 000 euros sur ses différents comptes.



Mais un jour de septembre, Marie a voulu récupérer son capital, qui s'élevait à plus de 90 000 euros. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie. « Je n'ai jamais vu la couleur de l'argent », dit-elle.