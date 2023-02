Faux traders de crypto : l'escroquerie menée depuis Israel fait des victimes en France

Le monde de la crypto-monnaie est toujours aussi dangereux pour les personnes non averties. Alors que les investisseurs doivent déjà faire face à des problèmes d'ampleur comme l'effondrement de FTX, ou la faillite de Genesis, ils doivent aussi éviter les assauts d'escrocs sans scrupules.

Et c'est l'un d'eux qui vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à quatre ans de prison, dont deux fermes, pour avoir escroqué un homme de Château-Landon (Seine-et-Marne). Le désormais prisonnier appartient à un réseau de faux traders, dont le cerveau, son cousin, se trouve en Israël.

Le groupe se faisait passer pour les repreneurs d'une plateforme de trading en faillite dont ils avaient obtenu la liste des investisseurs, et proposaient aux clients lésés des investissements à haut rendement pour récupérer leur mise. Pour ce faire, ces derniers devaient ouvrir un compte bancaire et fournir aux « traders » un RIB, un justificatif de domicile et des papiers d'identité.