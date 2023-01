Les cryptomonnaies encore plus fragiles ? Un nouveau grand nom fait faillite !

« Bien que nous ayons fait des progrès significatifs en affinant nos plans d'affaires pour remédier aux problèmes de liquidité causés par les récents évènements extraordinaires dans notre secteur, y compris le défaut de paiement de Three Arrows Capital et la faillite de FTX, une restructuration judiciaire reste la solution la plus efficace pour préserver les actifs et créer le meilleur résultat possible pour toutes les parties prenantes de Genesis », a déclaré Derar Islim, PDG par intérim du groupe. Ce dernier loue également la patience de ses clients et promet de rechercher une solution équitable.

Une difficulté de plus donc pour la société Genesis, qui avait également prêté plus de 2 milliards de dollars au fonds Three Arrows Capital. L'été dernier, la plateforme avait été contrainte de licencier 20 % de son personnel, et encore 30 % tout récemment.