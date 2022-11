En déroute, FTX révèle devoir plus de 3 milliards de dollars à une cinquantaine de clients

Enfin, la firme et les 101 entités juridiques qui lui sont liées ont lancé un état des lieux global des actifs en leur possession samedi 19 novembre 2022. Selon le nouveau P.-D.G. de FTX, John J. Ray III, « […] de nombreuses filiales réglementées ou agréées de FTX, à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis, ont des bilans solvables, une gestion responsable et des franchises de valeur ». De fait, certaines structures telles que LedgerX LLC and Embed Clearing LLC sont exclues du processus de mise en faillite, au contraire d'autres entités comme FTX Japan KK, Quoine Pte. Ltd, FTX Turkey Teknoloji Ve Ticaret A.Ş., FTX EU Ltd, FTX Exchange FZE et Zubr Exchange Ltd. Une nouvelle qui sonne comme positive dans l'actualité noire connue depuis bientôt deux semaines par FTX.