La descente aux enfers se poursuit pour FTX, qui confirme un piratage après avoir déclaré sa faillite

Depuis maintenant une semaine, l'une des principales plateformes crypto, FTX, est passée d'une agonie incertaine à une mise en faillite. Ce crash spectaculaire est matérialisé par une déclaration sur Twitter de son fondateur et désormais ex-P.-D.G., Sam Bankman-Fried, le 11 novembre 2022 à propos de l'avenir de FTX, désormais aux mains des autorités américaines. Mais les sueurs froides ne s'arrêtent pas là pour les clients, salariés de la firme et, plus largement, le monde de la crypto.

Sur Twitter, les annonces de Sam Bankman-Fried ont cédé la place à celles de John J. Ray III, le nouveau capitaine d'un navire en perdition. Le 12 novembre, au lendemain de l'annonce de la faillite de FTX, le directeur confirme que « des accès non autorisés à certains actifs [détenus par FTX, ndlr] ont eu lieu ». De son côté, le New York Times estime que ce ne sont pas moins de 515 millions de dollars qui ont été dérobés.