FTX entraîne dans sa chute une nouvelle banque

La banque régionale Silvergate Capital Corporation est la dernière victime en date de la faillite de la plateforme d'échanges de crypto-monnaies. En effet, l'établissement avait pour particularité de permettre à ses clients de réaliser des dépôts en crypto-monnaie, et de nombreux particuliers américains avaient sauté sur l'occasion pour sécuriser leurs fonds.

Malheureusement pour eux, la chute vertigineuse de FTX a entrainé tout le secteur des crypto-monnaies dans sa course et les clients de cette banque ont joué la prudence en retirant massivement leurs fonds. Si en septembre dernier Silvergate Capital Corporation possédait dans ses murs pour 11,9 milliards de dollars de dépôts en crypto-monnaies, elle n'en détenait plus que 3,8 milliards de dollars au mois de décembre 2022.

Pour faire face à cette demande d'argent, la banque n'a eu d'autre choix que de vendre une partie de ses titres et d'engendrer une perte de 718 millions de dollars.

Le cours de l'action a été bien évidemment impacté par cette décision soudaine, avec une perte de 44 % de la valeur du titre à l'ouverture de la Bourse le jeudi 5 janvier 2023 à 11,66 dollars. Depuis, l'action reste peu ou prou au même niveau.