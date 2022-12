FTX : pourquoi des milliards de dollars sont-ils gelés aux Bahamas ?

Avec la chute de l'empire FTX, une question s'est rapidement posée : où est donc passé l'argent ? Sam Bankman-Fried, passé milliardaire durant la trentaine, a depuis la mise en faillite de l'exchange expliqué partout qu'il était ruiné. Or, au début du mois de novembre, FTX était tout de même la deuxième place de marché au monde, derrière l'inaccessible Binance.

Et alors que le temps judiciaire s'accélère pour SBF, des nouvelles nous viennent des Bahamas, où l'entreprise était domiciliée. Le régulateur financier de l'État caribéen vient en effet d'annoncer qu'il avait saisi 3,5 milliards de dollars en crypto-monnaie appartenant à FTX juste après sa mise en faillite.

Ces actifs ont été transférés peu après l'effondrement de FTX et d'Alameda Research dans les wallets de la Securities Commission of the Bahamas, et sont maintenant hors d'atteinte pour l'ancienne équipe dirigeante.