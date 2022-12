Qui veut gagner des milliards ? Sam Bankman-Fried et ses "amis" de FTX ont reçu des prêts XXL

Et une fois encore, c'est la symbiose entre le fonds d'investissement Alameda et FTX qui est mise en accusation. D'après son ancienne patronne Caroline Ellison, qui coopère maintenant avec la justice américaine afin d'éviter une peine de prison pouvant monter jusqu'à 110 ans, des milliards de dollars de prêts ont été consentis secrètement par Alameda au patron de FTX Samuel Bankman-Fried, et à plusieurs hauts cadres de l'exchange.

« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui cachaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait consentis aux dirigeants de FTX et à des parties liées », a-t-elle ainsi affirmé dans une audience du 19 décembre dont la transcription vient d'être rendue publique.

Ce document était gardé jusque-là secret afin de ne pas contrarier les efforts de la justice américaine dans sa volonté d'extrader Sam Bankman-Fried, actuellement en liberté sous caution pour un montant pharaonique de 250 millions de dollars.