L'ex P.-D.G. de FTX affirme dans une interview hallucinante qu'il aurait arnaqué à l’insu de son plein gré

Au cours des 10 minutes d'interview, l'un des points les plus gênants est qu'à aucun moment, ou presque, le sort des millions de clientes et clients de FTX ne soit évoqué. Au contraire, dans un pays friand de ce type d'interview « vérité », les questions ont majoritairement été tournées vers la personne de Sam Bankman-Fried. Cela, à l'image du risque qu'il puisse être condamné à une peine de prison notamment. Ou encore à de la fortune personnelle de SBF, estimée cet été encore à plus de 30 milliards de dollars. Dans cet interview, l'entrepreneur affirme qu'il ne lui restait plus « que » 100 000 dollars sur ses comptes, contre environ 20 milliards de dollars cet été.