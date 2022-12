Sam Bankman-Fried, co-créateur de FTX, arrêté aux Bahamas (et bientôt extradé)

Et la décision, sans être surprenante, n'était pas non plus si attendue que cela. Il faut dire que Sam Bankman-Fried enchaînait depuis un peu plus d'une semaine les sorties médiatiques tranquilles lors lesquelles il a tenté de se déculpabiliser. Et malgré des déclarations assez hallucinantes, comme celle expliquant que de faux bitcoins avaient été vendus sur FTX, ou son refus net de témoigner devant le Sénat, sa liberté ne semblait pas tant menacée.

Cependant, la police des Bahamas où il s'était réfugié depuis la faillite de la plateforme de cryptomonnaies a finalement décidé de l'arrêter. Elle a été poussée dans cette décision par une information reçue de la part du gouvernement américain, qui a lancé des poursuites criminelles, et « devrait vraisemblablement demander une extradition ».

Une action menée par le procureur du district sud de New York Damian Williams, qui a confirmé l'arrestation. « Nous prévoyons de lever les scellés sur l'acte d'accusation dans la matinée, et nous aurons plus à dire à ce moment-là » a-t-il par ailleurs ajouté.