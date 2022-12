FTX : détenu par le FBI, Samuel Bankman-Fried est en route pour être présenté devant la justice américaine

Cette audience préliminaire va permettre à Samuel Bankman-Fried d'enregistrer un plaidoyer, pendant que le juge décidera d'une possible libération sous caution, et de son montant éventuel.

Le fondateur de FTX va devoir organiser sa défense alors que la pression s'est accrue sur ses épaules ces derniers jours avec l'inculpation pour fraude de deux de ses plus proches associés, Zixiao (Gary) Wang et Caroline Ellison. Ils ont tous deux déjà plaidé coupables, et accepté de coopérer avec l'enquête. Ils pourraient ainsi incriminer leur ancien patron.

L'ancien milliardaire veut, semble-t-il, de son côté prouver sa "bonne foi". Il avait ainsi expliqué dans un affidavit lu durant une audience aux Bahamas « désirer dédommager les clients ». Reste à trouver des personnes qui pourraient être convaincues.