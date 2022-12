Au tour de Binance ?! La plateforme de cryptos suspend les retraits de ses clients

Changpen Zao, le patron de Binance, a tenu à rassurer ses clients : les retraits devraient reprendre d'ici quelques heures. Mais on est en droit de s'interroger : les faillites de FTX, Terraform Labs ou encore Freeway sont en effet toutes passées par là, et toutes ont promis à leurs utilisateurs que la suspension des retraits ne serait que temporaire. Aujourd'hui, Sam Bankman-Fried a été arrêté, et Do Kwon, le P.-D.G. de Terraform Labs visé par un mandat d'arrêt international, serait en cavale en Serbie. Quant aux clients de Binance, il serait peut-être plus sage de considérer que leurs investissements sur la place d'échange sont perdus et de déjà envisager la suite.