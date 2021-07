La plateforme crypto Binance visée par une plainte collective d’investisseurs

Depuis la fin du mois de juin, Binance s’est retrouvé dans le collimateur de plusieurs grandes institutions financières et régulateurs. L’exchange a tout d’abord été accusé d’opérer sans l’aval des autorités financières au Japon et au Canada.

De plus, le gendarme financier de Thaïlande et l’Autorité monétaire des îles Caïmans ont annoncé qu’elles prenaient des mesures réglementaires à l’encontre de Binance pour avoir opéré dans leurs juridictions respectives sans licence appropriée.

Plus récemment, les banques britanniques adoptent une position de plus en plus hostile à l’égard des cryptomonnaies. Après Barclays, la banque Santander a bloqué les virements bancaires vers Binance.