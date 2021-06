La Chine poursuit sa guerre contre les crypto-monnaies en interdisant progressivement le minage sur son territoire

Le président de la République Populaire de Chine, Xi Jimping, a annoncé début janvier 2021 que le pays cherchera à atteindre son pic d'émission de CO 2 avant 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2060. Or, c'est notamment la consommation énergétique du pays, accrue par le poids encore prégnant du charbon, qui fait défaut ici. Alors que le Bitcoin est, à lui seul, accusé de générer au niveau mondial une consommation d'électricité supérieure à celle d'un Etat tel que la Norvège, les crypto-monnaies ne sont (vraiment) plus les bienvenues en Chine.

Le pouvoir central a ainsi interdit la fourniture d'électricité aux entreprises fermées du Sichuan pour s'assurer que le crypto-minage reste impossible. De même, les provinces de Mongolie intérieure et du Qinghai, possédant d'importantes ressources en électricité provenant du charbon et de l'hydroélectrique, ont dû fermer leurs usines de minage. De quoi porter un nouveau coup au cours du Bitcoin, en baisse de 10 % entre le 20 juin et le 21 juin pour atteindre 26 450 euros lundi soir à 22 h, bien loin des 52 000 euros du 14 avril 2021.