Elon Musk et Bitcoin (BTC), épisode 349 : celui qui rencontrait des mineurs pour discuter durabilité

C'est Michael Saylor, P.-D.G. de l’entreprise MicroStrategy détenant 92 079 BTC, qui a animé la réunion, affichant son optimisme quant à la transparence et à la normalisation des sources d’énergie utilisées par les mineurs. Il a déclaré : « Les mineurs ont convenu de former le Bitcoin Mining Council pour promouvoir plus de transparence concernant l'utilisation de l'énergie et accélérer les initiatives pour un minage durable dans le monde entier ».

Des cadres des groupes de minage d'Argo, Block Cap, Core Scientific, Marathon et Riot étaient présents à la réunion. Selon Michael Saylor, tous ont décidé de créer une organisation pour normaliser les pratiques concernant l'énergie utilisée pour le minage, poursuivre les objectifs ESG de l'industrie et développer le marché.