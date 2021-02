NVIDIA dévoile des processeurs conçus pour les mineurs d’Ethereum (ETH)

Pour ce faire, NVIDIA lance la gamme Cryptocurrency Mining Processor ou NVIDIA CMP, des GPUs spécialement conçus pour être utilisés par les mineurs d’Ethereum : axés principalement sur la puissance de calculs, leurs sorties vidéo ont été supprimées, ce qui permet de les fabriquer et de les vendre à moindre coût. L’absence de sorties d’affichage permet également d'améliorer la circulation de l’air.

Plusieurs versions de CMP devraient être déployées au premier et au deuxième trimestre de cette année, quatre modèles étant prévus au total, avec un hashrate allant de 26 à 86 MH/s et proposant entre 6 et 10 Go de mémoire.

NVIDIA tend ainsi créer une ligne commerciale dédiée aux crypto-monnaies, cherchant par là même à apaiser les inquiétudes de sa clientèle gaming.