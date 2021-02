Ces mineurs de crypto passent à la vitesse supérieure avec cette ferme composée d'une centaine de laptops

Comme le souligne WCCFTech, la vidéo partagée sur les réseaux sociaux (ci-dessus) montre que les ordinateurs présentés ont vraisemblablement été achetés en gros (l'imposante pile de cartons au fond de la pièce le laisse en tout cas supposer). Cela laisse entendre que les mineurs ont le soutien soit d'un vendeur, soit d'un distributeur, ou bien carrément du fabricant lui-même, Hasee en l'occurrence. Pour le vendeur ou le fabricant, l'idée serait alors de vendre ces appareils en masse à des prix réduits en vue de générer du profit.

Une situation qui désavantage en tout cas les joueurs et les utilisateurs légitimes, qui risquent petit à petit d'avoir du mal à trouver un PC portable gaming, et ce alors que le marché des cartes graphiques de bureau est d'ores et déjà grevé par les mineurs et leurs achats en masse. Une situation contre laquelle NVIDIA toutefois a promis d'agir. Reste à savoir comment.