NVIDIA pourrait relancer la production de GPU pour le minage de crypto-monnaies

Une des nombreuses enceintes de la galaxie Teufel (nous avons déjà testé les écouteurs Airy TW et la Cinebar One), la Motiv Go est un produit un peu entre deux univers, suffisamment puissant pour un usage salon (type transportable), et suffisamment compact et autonome pour un fonctionnement purement nomade. De quoi justifier son tarif déjà assez élevé de 250 euros ?