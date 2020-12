Coup d’envoi réussi pour Ethereum 2.0 !

La date de lancement du 1er décembre a été confirmée il y a seulement une semaine. Le compte à rebours ne pouvait être lancé qu’une fois qu’un total de 524 288 ETH avait été déposé dans le contrat de dépôt. Le contrat de dépôt tant attendu pour Ethereum 2.0 avait été publié le 4 novembre par la Fondation Ethereum après un nouveau retard en octobre. Le contrat de dépôt sert de passerelle entre les consensus de validations des transactions.

Actuellement, ce sont plus de 870 000 ETH (environ 530 millions de dollars) qui sont mis en jeu. Les participants recevront des récompenses sous forme d’intérêts annualisés à hauteur de 15%. Toutefois, plus le nombre d’ETH sera élevé dans le contrat de dépôt, plus le niveau de récompense diminuera.

Il faudra encore 1 ou 2 ans avant que la mise à niveau d’Ethereum 2.0 soit définitivement complète. Cependant, les développeurs du projet suggèrent que la plus grande épreuve de la nouvelle version d’Ethereum était son lancement initial.