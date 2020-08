Ethereum Classic subit une deuxième attaque en 5 jours

Dans la nuit du 31 juillet, l’un des développeurs d’Ethereum, James Hudson, a demandé aux exchanges de stopper les retraits et dépôts d’ETC suite à un comportement étrange de la blockchain.



Dans un premier temps, l’attaque ne semblait pas si grave : il n’était question que de « environ 4 000 blocs sans transactions » et cela a été attribué à un minage hors ligne. Il suffisait donc que le mineur se connecte au net pour de nouveau être synchronisé avec la blockchain.



Mais quelques jours plus tard, l’information d’un hack de type 51% a été confirmée. Ce sont donc 807 260 ETC (5,6 millions de dollars) qui ont pu être récupérés par le hacker.

L’auteur de ce hack connaît bien la blockchain ETC, car il a pu pendant plusieurs jours faire ses opérations sans être vu par les développeurs ou la communauté.