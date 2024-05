Le Bitcoin plus très loin de son record, et l'Ethereum affole les compteurs !

Mais cette fois, le Bitcoin n'est pas le seul à avoir profité d'un afflux de liquidités. Alors qu'il vivotait depuis un certain temps déjà, l'Ethereum a suivi, et même fait bien mieux que le Bitcoin durant cette même journée, puisque son cours a tout simplement crû de +20% en 24 heures. Le genre d'augmentation démesurée et subite que n'avait plus connu la crypto de Vitalik Buterin depuis plusieurs années.

L'Ethereum avoisine, à l'heure où cet article est écrit, les 3 700 dollars. Pour rappel, son niveau record avait été établi au mois de novembre 2021, époque durant laquelle la seconde cryptomonnaie la plus importante du marché avait été coté à environ 4 890 euros. Le marché serait-il plus optimiste qu'attendu sur l'acceptation prochaine des ETF Ethereum par le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) ?