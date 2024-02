Le Bitcoin s'affole et s'envole pour tutoyer les 64 000 dollars, mais qu'est-ce qui explique cette envolée historique ?

C'est la folie pour le Bitcoin en ce moment ! La cryptomonnaie créée par Satoshi Nakamoto a en effet vu en une semaine son cours croître de plus de 20%, pour s'établir à l'heure où nous écrivons à environ 63 000 dollars. Le Bitcoin a même connu un top local hier vers 18h, en approchant les 64 000 dollars.

Des chiffres faramineux quand on se rappelle que le All Time High (ATH) du Bitcoin, soit le cours le plus haut jamais atteint pas cette monnaie, est de près de 69 000 dollars. Un prix qui avait été enregistré au sommet du cycle précédent, le 20 novembre 2021.