Rétrospective : 2023, le Bitcoin et les cryptomonnaies rebondissent très fort

Au mois de janvier 2023, nombreux étaient ceux qui ne voyaient plus qu'un avenir en noir pour les cryptomonnaies. Il faut dire que celles-ci n'avaient que dégringoler. Alors que le Bitcoin atteignait le 10 novembre 2021 son All Time High (ATH), son cours le plus haut, à environ 69 900 dollars, il n'avait depuis plus fait que descendre, au point d'atteindre un seuil à la fin 2022.

En janvier 2023, le Bitcoin était toujours au plus bas, avec un prix tournant autour des 16 000 dollars. L'Ethereum et le reste des altcoins avaient suivi, avec des cours qui avaient été divisés par dix sur un an. Et pourtant, c'est à partir de ce plancher qu'une nouvelle remontée a été amorcée ce même mois, et avec aucun recul majeur enregistré depuis.