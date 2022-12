Le yuan numérique est (pour l'instant) un échec : de mauvais augure pour l'euro numérique ?

Quand on regarde le détail, on comprend rapidement la réaction du public. La monnaie numérique, en tant que « crypto-monnaie étatique », s'appuie sur la blockchain. Comme pour toutes ces monnaies (à l'exception de projets tels que le Monero), il est techniquement possible de retracer l'ensemble des transactions effectuées par une unité, et par conséquent, de mettre à nu le propriétaire. C'est l'inverse donc du liquide, et cela reste même éloigné des monnaies scripturales, les banques étant légalement tenues au secret, hors demande expresse et limitée de la justice.

Si la question de la vie privée est importante, la monnaie numérique est aussi moins pratique que les moyens de paiement traditionnels. Elle ne peut ainsi pas être accumulée pour donner naissance à travers les intérêts à une rémunération. Pire, elle peut aussi, selon la volonté de l'institution d'émission, être programmée pour des utilisations bien précises (comme dans le cas d'aide sociale), ou même être dotée d'une date d'expiration après laquelle les unités non consommées par des transactions deviendraient inutilisables. Des écueils bien solides que l'Union européenne devra prendre en compte.