La ville de Shenzhen a organisé une loterie de 10 millions de yuans numériques

L’expérimentation qui a eu lieu à Shenzhen s’inscrit dans une politique de diffusion de cette monnaie numérique plus large qu’une simple loterie. En effet, des essais ont déjà commencé dans plusieurs provinces comme Beijing et Tianjin ou dans grosses villes comme Hong Kong et Macao.

Quatre banques l’ont intégré dans leur propre plateforme pour commencer à le proposer à leur client et plusieurs grosses entreprises comme Bilibili (un application de streaming) ou Didi Chuxing (entreprise de VTC) ont aussi entamé des démarches pour pouvoir ce yuan digital.

La loterie organisée à Shenzhen était l’équivalent d’un montant de 1,47 million de dollars et pourra être utilisée dans 3 349 magasins dans la ville.