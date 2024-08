Au cœur de ce nouveau ballet technologique se trouve Derek Aw, un entrepreneur dont le parcours atypique illustre parfaitement les mutations du secteur. Passé maître dans l'art du minage de Bitcoin, Aw a su flairer le potentiel colossal du marché émergent de la location de puissance de calcul IA.

Dans la métropole australienne de Brisbane, loin des regards inquisiteurs de Washington, Aw a séduit les investisseurs, les convainquant de financer l'installation d'une véritable cathédrale du calcul équipée des H100 de NVIDIA. Fort du succès rencontré, Aw envisage déjà d'étendre son offre en intégrant la nouvelle architecture Blackwell de NVIDIA. Cette stratégie lui permettrait ainsi de proposer à sa clientèle chinoise l'accès aux toutes dernières innovations du secteur.

Cette tendance à la décentralisation ne se limite pas à la Chine. Des géants technologiques comme Microsoft et Google proposent également des services de location de serveurs basés sur les puces A100 et H100 de NVIDIA à des clients chinois. Une pratique qui, pour l'heure, ne contrevient pas à la législation américaine. Dans ce jeu du chat et de la souris entre régulateurs et innovateurs, il semblerait que la course à l'IA ne connaisse ni limites, ni frontières.