Les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 'Blackwell' de NVIDIA attendues en fin d'année

Relayé par nos confrères de VideoCardz, le site taïwanais United Daily News se veut plus affirmatif et plus précis également. Sans dévoiler ses sources, il nous explique tout d'abord qu'il n'était pas le moins du monde question pour NVIDIA d'abandonner les cartes graphiques, et ce, même si le plus gros des bénéfices de l'entreprise est réalisé sur l'intelligence artificielle.

Non seulement, NVIDIA entend bien lancer une GeForce RTX 5090, mais il serait aussi question d'une GeForce RTX 5080 et les deux cartes devraient être présentées puis commercialisées avant la fin de l'année 2024.