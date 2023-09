NVIDIA GeForce RTX 5090 : la rumeur folle !

D'après les informations relayées sur le forum Chiphell et le site spécialisé VideoCardz, NVIDIA ciblerait notamment un niveau de performances 1,7 fois plus important que celui permis par les actuelles RTX 4000. Pour ce faire, la RTX 5090 s'appuierait entre autres sur 32 Go de GDDR7 (fournie par Samsung), en lieu et place de l'actuelle GDDR6X, et sur une augmentation de 50 % du nombre de cœurs CUDA. La puce en accueillerait ainsi pas moins de 24 576, soit huit fois plus que sur la GeForce RTX 2080 de génération « Turing » (lancée en 2018), rapporte Neowin. Quant à la bande passante mémoire de ce nouveau GPU, elle bondirait pour sa part de 52 %.

Même dynamique sur le terrain des fréquences, avec une hausse de 15 % évoquée par ces premières informations, ce qui permettrait à la RTX 5090 d'être cadencée à 2,90 GHz, voire même de dépasser le cap des 3,00 GHz en jeu. Pour comparaison, la RTX 4090 s'en tient à 2,52 GHz.