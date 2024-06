Les spécifications des prochains GPU GeForce RTX 50 de NVIDIA dévoilées

Avec le GB205, on passe à 5 GPC et 25 TPC, pour un total de 50 SM et encore 6 400 cœurs CUDA, mais la VRAM n'est plus que sur un bus de 192 bits. Le bus a encore été abaissé pour les GB206 et GB207, lesquels doivent se contenter d'une interface de 128 bits. Le premier GPU disposera de 3 GPC, 18 TPC, 36 SM et 4 608 cœurs CUDA, quand le second est à 2 GPC, 10 TPC, 20 SM et 2 560 cœurs CUDA.

Au-delà des seules valeurs, l'intérêt de ces informations est aussi de les comparer aux données de la génération actuelle, les GeForce RTX série 40. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'en dehors du GB202, les spécifications sont plutôt à la baisse. Une preuve que Blackwell est surtout l'occasion d'optimiser l'architecture Ada Lovelace de nos cartes actuelles ?