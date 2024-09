Souvent bien informé, Kopite7kimi est par exemple de ceux qui penchent pour 600 watts sur la GeForce RTX 5090 et 400 watts sur la petite sœur, la GeForce RTX 5080. Des valeurs difficiles à comparer, car se pose la question de savoir de quoi on parle exactement. TDP ? TGP ?

Rappelons par exemple que NVIDIA, pour la GeForce RTX 4090, évoque le chiffre de 450 watts de « puissance graphique totale ». Cité par VideoCardz, le site BenchLife évoque de son côté une consommation de 550 watts pour la RTX 5090 et de 350 watts pour la RTX 5080. Dans les deux cas, l'augmentation par rapport à la génération actuelle serait donc sensible.

Remarquez, Kopite7kimi s'est aussi permis une indication des performances de la RTX 5080. Elle serait environ 10 % plus performante que la RTX 4090 tout en consommant donc sensiblement moins. Il y a du mieux, mais ce n'est pas non plus mirobolant et, plus que jamais, il convient donc d'attendre d'en savoir plus pour déterminer si Blackwell permettra un véritable bond.