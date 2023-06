Les GeForce RTX 5000 pas avant 2025 chez NVIDIA

En effet, 2024 serait plutôt consacrée à la sortie de Hopper Next, une génération que l'on qualifiait autrefois de Blackwell et qui concerne des calculateurs totalement hors de nos budgets. Il se pourrait aussi que BlueField-4, prévue pour les DPU (data processing unit), sorte à cheval sur la fin 2023 et le début 2024.

En tout état de cause, il ne serait donc pas question de voir de successeur à Ada Lovelace avant 2025, successeur qui, toujours selon cette même feuille de route, n'aurait pas encore de nom de code. Il faut dire que NVIDIA n'est pas vraiment pressée. La firme a déjà sorti cinq modèles de GeForce RTX 4000, quand AMD n'en est encore qu'à sa troisième carte RDNA 3.