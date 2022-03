NVIDIA : la plupart des spécifications des GeForce RTX 4000 dévoilées

Ce même AD102 promet d'être un monstre de puissance pour ce qui équipera vraisemblablement la RTX 4090. Il est question de 18 432 cœurs Cuda, de 144 processeurs de flux (SM) et d'un bus mémoire en 384-bit. L'AD103 ne devrait pas être mal non plus avec encore 10 752 cœurs Cuda, 84 SM, 64 Mo de cache de second niveau et un bus mémoire en 256-bit.