Les GeForce RTX 4060 et 4060 Ti arriveraient plus tôt que prévu... beaucoup plus tôt !

Les rumeurs évoquaient simplement une sortie des deux modèles à partir de la fin juin et avant la rentrée… Pour faire simple, les deux nouvelles cartes Ada Lovelace étaient attendues pour l'été 2023. Il semblerait toutefois que l'écoulement des stocks de RTX 3000 ait été plus rapide qu'escompté par NVIDIA et ses partenaires. Les dernières rumeurs se font donc plus optimistes quant à la sortie des RTX 4060/4060 Ti.