Une puissance brute de 22 TFLOPs pour la future GeForce RTX 4060 Ti

Nous n'en saurons pas davantage pour le moment, mais rappelons que les RTX 4060 et 4060 Ti sont censées se distinguer par un coût bien plus faible lié, notamment, à un sous-système mémoire amoindri : 8 Go de GDDR6 sur un bus 128-bit pour une bande passante de 288 Go/s. Ça paraît tout de même un peu faible, non ?