Et si la Radeon RX 8800 XT offrait les performances de la RX 7900 XTX pour 50 % de son prix ?

Le haut de gamme actuel ne serait donc pas débordé sur le strict terrain de la puissance de calcul, mais cette Radeon RX 8000 serait bien plus efficace. Pour atteindre le même niveau de performance, il lui faudrait une quantité bien moindre d'énergie et – merci le passage à un nouveau mode de fabrication – elle serait aussi bien moins coûteuse.

Toujours produits par TSMC, les GPU RDNA 4 emploieraient le processus N4 de TSMC pour une gravure bien plus fine, en 4 nm donc. Même si le fondeur taïwanais facture ses wafers plus chers, AMD s'y retrouverait largement avec de meilleurs rendements et des GPU bien plus petits… lesquels seraient en mesure de proposer plus de cœurs et d'unités de calcul.

Si tout cela se confirme, la bataille avec le Blackwell de NVIDIA – plus ou moins prévu pour fin-2024 également – porterait bien davantage sur le milieu de gamme et ce n'est pas les joueurs qui s'en plaindront.