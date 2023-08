Et si AMD zappait le haut de gamme sur ses futures cartes graphiques Radeon RX 8000 ?

En effet, entre RDNA2 et RDNA3, on remarque déjà un changement important de paradigme chez AMD. Tandis que NVIDIA lançait sa dernière génération – Ada Lovelace – avec une très puissante GeForce RTX 4090, AMD n'avait déjà pas suivi son concurrent. Au lancement de RDNA3, deux mois plus tard, nous n'avions « que » des Radeon RX 7900XT et RX 7900XTX. Des cartes qui ne concurrençaient pas directement la RTX 4090 ni même la RTX 4080.

Sur RDNA3, AMD a donc délaissé ce que l'on peut appeler le très haut de gammem trop coûteux et finalement trop restreint en termes de marché. Sur la génération suivante, il ne serait pas si surprenant de voir la société réduire encore la voilure pour se focaliser sur le milieu de gamme lequel concerne bien davantage de joueurs.

Ce serait d'autant moins suprenant qu'AMD a déjà privilégié le segment du milieu de gamme avec les RDNA1/Polaris. Cela se traduirait par la remise en cause du développement du GPU Navi 41, mais bien sûr, il faudra attendre une confirmation/infirmation d'AMD pour en avoir le cœur net.