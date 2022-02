AMD confirme la sortie des cartes graphiques RDNA 3 pour 2022, du 5 nm / 6 nm à la clé

À l'occasion de la publication des résultats financiers de la société , Lisa Su, P.-D.G. d'AMD, s'est voulue rassurante : « Pour 2022, la demande pour nos produits restera très forte. Nous nous attendons à une autre année de croissance et de gains pour nos actions alors que nous développons nos produits actuels et que nous préparons la prochaine vague de CPU et de GPU, Zen 4 et RDNA 3 ».