AMD aussi : des revenus records et une progression de 68% en 2021

Ce n'est pas un hasard si Lisa Su met particulièrement en avant le succès de ses processeurs EPYC. Ils appartiennent à la division Enterprise, Embedded and Semi-Custom (EESC) qui n'est traditionnellement pas le moteur de la croissance d'AMD. Pourtant, sur le quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires d'EESC a atteint 2,2 milliards de dollars (soit 1,95 milliard d'euros) en progrès de 75 % sur un an. Plus impressionnant encore, le résultat d'exploitation est, lui, de 762 millions de dollars (soit 675 millions d'euros) en croissance de 284 % sur un an !