AMD Ryzen 9 6900HX, une évolution insuffisante pour rattraper Intel ?

Le Ryzen 9 6900HX disposera de 8 cœurs et de 16 threads. Il sera équipé de 4 Mo de cache L2 et de 16 Mo de cache L3, alors que sa fréquence de base est calée à 3,3 GHz et à 4,9 GHz pour le boost. Il est question d'un TDP de 45 W, et le tableau est complété par RDNA 2, dont les 12 unités de calcul seraient cadencées à 2,4 GHz.