Joe Biden impose de nouvelles restrictions à la Chine sur la technologie

Les États-Unis craignent un basculement technologique à la faveur de la Chine, alors qu'actuellement, ils restent leaders dans les domaines de pointe cités par le décret. « Les progrès des technologies et des produits sensibles dans ces secteurs accéléreront le développement de capacités de calcul avancées qui permettront de nouvelles applications présentant des risques importants pour la sécurité nationale, telles que le développement de systèmes d'armes plus sophistiqués, le décryptage de codes cryptographiques et d'autres applications qui pourraient conférer à ces pays des avantages militaires », est-il détaillé.

Le décret deviendra effectif en 2024. De son côté, la Chine analyse cette politique comme étant totalement antinomique avec les règles de l'économie de marché. Le gouvernement chinois se dit « très préoccupé par cette situation et se réserve le droit de prendre des mesures ». Il avait déjà annoncé en juin la mise en place de mesure de rétorsion portant sur les terres rares. De nouvelles interdictions pourraient-elles être prochainement édictées ?