Depuis plusieurs années, le schéma de la relation technologique entre les États-Unis et la Chine se résume aisément : Washington impose des restrictions d'importation sur du matériel en direction de la Chine. Et au centre, c'est souvent NVIDIA qui en a pâti, et qui a dû constamment s'adapter pour développer des puces qui puissent être toujours vendues dans le très important marché chinois, tout en respectant les règles américaines. Aujourd'hui, de nouvelles contraintes pourraient voir le jour, mais pour une fois, avec pour origine la Chine !