Les autres entités sont soumises à un plafond de 50 000 GPU, potentiellement doublé à 100 000 via des accords gouvernementaux spécifiques. La Russie, la Chine et Macao seront, en théorie, complètement barrés par la réglementation, en étant ajoutés à un troisième niveau de restrictions, le plus sévère, synonyme de blocage.