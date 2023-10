Chine : Washington élargit son embargo aux puces dédiées à l'IA

Pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle, la Chine doit, comme la plupart des autres pays dans le monde, faire appel aux puces Nvidia, considérées comme les meilleurs GPU au monde dans le secteur. Malgré les sanctions prises il y a maintenant un an par les États-Unis, les géants de la tech chinois restaient de très gros clients de Nvidia.

Et pour cause, le fabricant de semi-conducteurs avaient mis au point une petite astuce pour continuer à commercer. Comme il lui était impossible de vendre ses meilleures puces A100 et la H100, il a mis au point des produits similaires, baptisés A800 et H800, dont la puissance était juste assez abaissée pour ne pas tomber sous le coup des interdictions.

Une faille qui va être comblée par les nouvelles mesures prises par le gouvernement américain. D'ici quelques semaines, il sera nécessaire d'obtenir des licences du département du Commerce pour continuer à vendre les puces indispensables au développement de l'IA.