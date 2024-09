L'autre objectif est de pouvoir aussi se doter de sa propre infrastructure, alors que le groupe, comme presque tout le monde actuellement, est extrêmement dépendant de Nvidia. Avec Tencent, Baidu et Alibaba, ByteDance avait ainsi passé en 2023 une commande géante d'une valeur de 5 milliards de dollars auprès de Nvidia pour ses puces IA. En parallèle, le groupe avait aussi commandé 200 000 GPU du modèle H20, d'une valeur de 2 milliards de dollars.

Sauf que les États-Unis cherchent de plus en plus à couper l'accès des puces IA aux acteurs chinois de la tech, avec des interdictions d'exporter de plus en plus contraignantes. En développant ses propres semi-conducteurs, ByteDance prépare ainsi un avenir dans lequel il se peut que Nvidia ne puisse plus exporter vers l'empire du Milieu. Car si aujourd'hui la firme californienne peut encore développer des semi-conducteurs moins puissants comme le futur B20, dérivé du très attendu B200, demain, il se peut que Washington décide d'une interdiction complète d'exporter.