Malgré les sanctions, Nvidia prépare une nouvelle puce dédiée au marché chinois

La Chine est un eldorado pour de nombreuses entreprises, qui peuvent y trouver des clients innombrables. Sauf si, bien sûr, elles opèrent dans des secteurs plombés par les sanctions américaines contre l'empire du Milieu, qui sont de plus en plus fortes. Et Nvidia fait partie de ces sociétés qui doivent faire avec la rivalité toujours plus grande entre les deux super poids lourds mondiaux. Ce qui oblige la firme de Jensen Huang a toujours plus d'inventivité, comme aujourd'hui.