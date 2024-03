NVIDIA dévoile une nouvelle puce ultra puissante dédiée à l'IA

La puce B200 déborde donc très largement ce nombre de transistors avec un total de 208 milliards répartis sur deux cœurs de 104 milliards chacun. Deux cœurs ? Oui, NVIDIA a ici opté pour la conception chiplet que l'on a souvent retrouvée chez sa principale concurrente, AMD.

Au sein de la puce B200, une interconnexion à 10 TB/s assure la plus efficace des communications et évite tout retard d'information. Chacun des deux chiplets Blackwell dispose aussi d'un bus mémoire de 4096-bit ainsi que de 96 Mo de mémoire HBM3E répartis en quatre piles de 24 Go chacun. Au total, on parle donc de 192 Go de HBM3E pour la puce B200 complète. Une puce qui peut compter sur une bande passante mémoire incroyable de 8 To/s.